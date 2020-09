Els comuns plantegen que Lesmes hauria de dimitir per haver «utilitzat» el rei

"O Felip VI va ser utilitzat, i això seria preocupant per a la democràcia i Lesmes hauria de dimitir o Felip VI es va deixar utilitzar per la democràcia i hauria de donar explicacions". Aquesta és la diagnosi de la situació que fan els comuns arran de la polèmica aixecada per la cúpula judicial quan el passat divendres va lamentar l'absència del rei en l'acte de lliurament dels despatxos als nous jutges. Segons Catalunya en Comú, tot plegat respon a una situació de "segrest del poder judicial" per part d'una dreta que podria tenir vincle amb el monarca.Així ho ha explicat el portaveu del partit, Joan Mena, aquest dilluns tot donant continuïtat a les crítiques que dirigents dels comuns i de Podem han llançat contra la cúpula judicial i el rei en les darreres hores. El també diputat al Congrés ha emplaçat Felip VI a "sortir de l'amagatall" i donar explicacions. "O es desvincula de Lesmes o està implicat en les maniobres del poder judicial contra el govern", ha assegurat. I és que la lectura que fa el seu espai polític és que el monarca s'ha "saltat la neutralitat" exigida per la Constitució per actuar en contra del govern de coalició format pel PSOE i per Podem. Per aquest motiu, ha insistit en la urgència perquè expliqui si està "dins de la maniobra contra el govern de la mà d'una minoria radical atrinxerada en el poder judicial".Mena ha fet una crida a evitar "a tota costa el segrest del poder judicial" per part de la dreta, a qui ha acusat de pretendre "dopar la justícia" amb jutges afins per "blanquejar la seva pròpia corrupció" i impedir que s'investigui casos com el de Kitchen. És per aquest motiu que ha assegurat que la majoria de la investidura està treballant per acorda una renovació de la cúpula judicial que ha de ser "la base" de l'estabilitat de l'executiu per aprovar els pressupostos i enfortir un rumb progressista.El portaveu dels comuns ha vinculat aquesta cúpula judicial copada per la dreta amb la inhabilitació del president Quim Torra i ha advertit que la judicialització ja ha provocat "suficient dolor" a Catalunya com per abocar-la ara a quatre mesos de govern en funcions en plena pandèmia. És per això que ha tornat a reclamar a Torra que convoqui eleccions mentre hi sigui a temps. Per ara, la formació no ha deixat clar si pensa participar o no de les mobilitzacions convocades per protestar contra la inhabilitació del president.

