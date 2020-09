Desmantellen una festa il·legal al centre de Madrid en plena crisi pel descontrol de contagis

En plena crisi pel descontrol dels contagis a Madrid, la policia local de la ciutat va desmantellar la matinada d'aquest diumenge una festa il·legal amb 25 persones en un local del centre. Tots els assistents incomplien les mesures sanitàries: no portaven mascareta i no guardaven les distàncies de seguretat.Segons informa el cos, una patrulla de seguretat ciutadana va observar com entraven i sortien individus d'un bar que tenia les persianes baixes al carrer Cava Baixa, al barri de La Latina. Llavors, els policies van entrar i es van trobar a 25 persones sense màscares i sense respectar cap mesura sanitària ni de distància de seguretat en un local molt petit.A més, l'establiment tampoc comptava amb un sistema de ventilació, es permetia fumar al seu interior, no tenia indicades les sortides d'emergència i els lavabos no disposaven de les mesures ni condicions higienicosanitàries mínimes.Per tot això, els policies van desallotjar el local i van interposar diverses sancions als propietaris de l'establiment i als clients per no respectar les instruccions sobre l'emergència sanitària.

