Carrasco diu al jutjat que no donava «directrius» als CDR i que només «passava informació»

Tamara Carrasco ha deixat clar aquest matí davant del jutge que en la nota de veu en què instava suposadament a fer accions en diverses localitzacions del país només "traspassava informació" i en cap cas "donava directrius" als CDR. "Traspassava informació d'una assemblea que havia estat oberta", ha dit a preguntes de la Fiscalia. Ha negat que ella fos coordinadora dels CDR i ha recordat que aquests comitès no tenen coordinadors.A preguntes de la Fiscalia, ha dit que el que ella va dir a la nota de veu "era el que deia tothom". "Provocar el caos? Volíem fer el que era normal en una vaga", ha dit Carrasco. Segons ella, no era conscient que amb aquell àudio es pogués "alterar la pau ciutadana". "No m'ho podia imaginar. Estem acostumats a escoltar burrades més grosses. No m'imaginava arribar a estar asseguda aquí per un àudio", ha dit.A preguntes de la defensa, que representa Benet Salellas, ha explicat que es va imprimir un mapa per poder arribar fins a una concentració, no per fer cap acte de sabotatge. Aquest mapa va ser intervingut a casa seva, juntament amb propaganda dels CDR i de la independència. "És un material que té molta gent. Guardava coses de les concentracions", ha recordat. Carrasco ha negat haver participat mai en cap acció de sabotatge o de naturalesa violenta.Els testimonis de l'acusació -agents de la policia que van intervenir en l'acusació de Carrasco- no han pogut concretar d'on van treure l'àudio que incrimina Carrasco. Tots ells han dit que la nota de veu "corria per grups de WhatsApp, estava penjada a la xarxa i algun mitjà l'havia publicat" i el secretari dels atestats ha admès que "no recorda" si va aixecar un acte per l'existència d'aquest àudio.Per part de la defensa, ha comparegut com a testimoni un expert en els CDR, que ha ratificat la versió de Carrasco segons la qual aquestes organitzacions no tenen "coordinadors" i no es plantegen la via violenta per assolir els seus objectius. El periodista Quico Sallés també ha estat citat com a testimoni i ha definit els CDR com una "plataforma oberta i molt líquida" que tenen per objectiu estratègic aconseguir "la república sempre per vies pacífiques". "No tenen una estructura orgànica ni naturalesa clandestina", ha remarcat.La defensa de Carrasco ha remarcat que els fets del tall a Soses ja ha estat jutjat per una instància de Lleida. Salellas també ha dit que el missatge de veu de Carrasco en què insta a fer accions en diverses vies pot suposar un "llimb processal" perquè no queda clar "com ha aparegut" a la causa. D'aquesta manera, l'advocat diu que es pot produir vulneracions de drets perquè no se sap com ha aparegut aquesta prova. "Per procedir a la seva obtenció caldria una ordre judicial", ha dit el lletrat, que apunta que el missatge era privat i s'hauria pogut "violar el dret a la intimitat i el secret a les comunicacions". En aquest sentit, ha demanat expulsar de la causa aquesta prova, clau per a l'acusació. La jutgessa ha dit que ho valorarà a l'hora d'emetre sentència en funció de com vagi la pràctica de la prova.

