Casado: «A Felip VI el vam votar els espanyols; a Iglesias i Garzón, no»

El líder de PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dilluns que el silenci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, davant dels "atacs" al rei, demostren una "absoluta complicitat i profunda covardia". Segons ha recalcat, porta tres dies "desaparegut" en comptes de "donar la cara" i defensar el monarca."Sánchez porta 3 dies sense defensar el rei d'Espanya, és a dir a tots els espanyols que vam votar fa 40 anys que la forma d'Estat fos la monarquia parlamentària i, fa 6, que qui l'encarnés fos Felip VI. És un recordatori per al senyor Garzón i el senyor Iglesias, als que no van votar els espanyols per estar al govern", ha etzibat Casado. En una entrevista a Onda Cero , Casado ha emplaçat Sánchez a defensar públicament a el rei i la unitat nacional, al temps que ha assegurat que aquells que volen una república a Espanya haurien de portar a Parlament una reforma de la Constitució per a la qual, afirma, són conscients que no tenen suports parlamentaris suficients i intenten "fer dreceres" que són "clarament il·legals i covards", com "aquest espectacle contra el rei".Casado ha criticat durament que Sánchez estigui "desaparegut" i no digui "res" davant aquests "atacs" contra la direcció de l'Estat. "Demostra una absoluta complicitat amb aquests atacs, ja que no els desmenteix, però també una profunda covardia perquè intenta que el seu propi electorat no censuri el que està fent, que és pactar amb aquells que volen destruir la unitat nacional", ha emfatitzat.A més, ha reconegut que no es creu les paraules de Sánchez assegurant que defensa la monarquia parlamentària perquè "no ha parat de mentir en tot moment". "El que va dir en campanya electoral no ho ha complert. Va prometre fer una llei per tipificar el referèndum il·legal i ara el que fa és indultar els presos que han donat un cop d'estat", ha afirmat.

