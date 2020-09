El ministre Castells veu «exagerat» que s'inhabiliti Torra per una pancarta

🔴 DIRECTE



El ministre d'Universitats, Manuel Castells, ha qualificat "d'exagerada" la proposta d'inhabilitació del president Quim Torra per penjar una pancarta."En realitat la Junta Electoral és un òrgan administratiu i, personalment i respectant les decisions judicials, em sembla exagerat que es proposi inhabilitar", ha afirmat en una entrevista a TVE.Unes declaracions que xoquen amb les del ministre de Justícia , Juan Carlos Campo, que aquest matí ha esquivat les preguntes en relació amb la possible inhabilitació del president Torra.Per altra banda, Castells, també ha defensat que Torra hauria de convocar eleccions perquè la situació és "insostenible". No només, ha dit, per la possible inhabilitació sinó també perquè "la coalició de govern està trencada"."Hi ha descoordinació i en una situació de pandèmia no es pot estar en aquestes condicions de condicionalitat", ha insistit.Castells ha insistit que el govern espanyol aposta pel "diàleg" per resoldre el problema a Catalunya però que necessiten "un interlocutor".

