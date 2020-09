​VÍDEO Crema de matinada un cotxe en un aparcament a Ripoll

El foc no ha afectat els vehicles que estaven a l'aparcament. Foto: Arnau Urgell

Un cotxe que estava en un aparcament de sorra entre els carrers Estany i Progres de Ripoll ha cremat aquesta nit per causes que es desconeixen. No hi ha hagut ferits i el foc tampoc ha afectat vegetació ni els cotxes que hi havia a la zona, segons han informat els Bombers de la Generalitat aEls sinistre va tenir lloc a quarts de 12 d’aquest diumenge i va provocar un foc espectacular. Les flames i el fum es van poder veure des de molts punts de la localitat i van generar un cert nerviosisme entre els veïns, ja que estava molt a prop de cases habitades.Alguns veïns van reaccionar ràpid i van treure els cotxes que tenien a l’aparcament per evitar que es cremessin i el foc es propagués.Al lloc dels fets s’hi van desplaçar dues dotacions de bombers, que van apagar el foc en uns minuts. El cotxe era un Ford Kuga, amb matrícula francesa, i va quedar totalment calcinat.

