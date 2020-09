Campo admet que Felip VI no va acudir a Barcelona per la proximitat de l'1 d'octubre i la sentència de Torra

🔴DIRECTO | Juan Carlos Campo (@Jccampm) ministro de Justicia (@justiciagob), explica las razones por las que el Rey no viajó a Barcelona:



"Hubo un intento de que el acto se retrasara, pero el presidente [Lesmes] entendió que no [era necesario]"



▶ https://t.co/JeoxxEItls pic.twitter.com/0tevanJXhR — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 28, 2020

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha admès aquest dilluns que Felip VI no va acudir divendres passat al lliurament de despatxos als nous jutges a Barcelona per la proximitat de l'1 d'octubre -el tercer aniversari del referèndum- i per la imminent sentència sobre la inhabilitació del president català, Quim Torra.En una entrevista a Las mañanas de RNE, Camp ha reconegut que l'executiu no només buscava vetllar per la "seguretat" del monarca, sinó que a més tenia una intenció de "vetllar per la convivència" a Catalunya.És per això, ha continuat el titular de Justícia, que el Govern va instar el president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, a posposar la celebració de l'acte. "Si es podia fer uns dies després ... ¿per què anàvem a generar una tensió?", S'ha preguntat, per després assegurar que el mateix Lesmes va rebutjar l'ajornament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor