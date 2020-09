Campo admet que Felip VI no va acudir a Barcelona per la proximitat de l'1-O i la sentència de Torra

🔴DIRECTO | Juan Carlos Campo (@Jccampm) ministro de Justicia (@justiciagob), explica las razones por las que el Rey no viajó a Barcelona:



"Hubo un intento de que el acto se retrasara, pero el presidente [Lesmes] entendió que no [era necesario]"



▶ https://t.co/JeoxxEItls pic.twitter.com/0tevanJXhR — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 28, 2020

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha admès aquest dilluns que Felip VI no va acudir divendres passat al lliurament de despatxos als nous jutges a Barcelona per la proximitat de l'1 d'octubre -el tercer aniversari del referèndum- i per la imminent sentència sobre la inhabilitació del president català, Quim Torra.En una entrevista a Las mañanas de RNE, Campo ha reconegut que l'executiu no només buscava vetllar per la "seguretat" del monarca, sinó que a més tenia una intenció de "vetllar per la convivència" a Catalunya.És per això, ha continuat el titular de Justícia, que el Govern va instar el president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, a posposar la celebració de l'acte. "Si es podia fer uns dies després ... ¿per què havíem de generar tensió?", s'ha preguntat, per després assegurar que el mateix Lesmes va rebutjar l'ajornament.Per altra banda, el ministre ha esquivat les preguntes sobre la possible inhabilitació del president Torra. S'ha limitat a dir que no es pronunciarà fins que conegui el contingut de la sentència perquè fer-ho abans suposaria un "exercici de cabalística".El xoc amb el CGPJ es pot incrementar aquest dimecres, quan l'òrgan de govern dels jutges nomenarà nous vocals. Segons Campo, el fet que Lesmes evités fer aquests nomenaments seria "una mesura de suport a la renovació" del CGPJ.En aquest marc ha obert la porta a reformes legals per evitar que el CGPJ continuï enrocat per la manca de voluntat del PP de renovar els seus membres. Segons ha apuntat, "se li pot donar una volta per reforçar i reduir el nombre de jutges que poden accedir a les cambres".

