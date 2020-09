Acomiaden l'encarregat d'un escorxador de Vic denunciat per assetjament sexual

GCT Plus Facility Services va acomiadar aquest divendres l'encarregat de neteja que dues treballadores de l'escorxador Esfosa de Vic van denunciar per presumpte assetjament sexual i amenaces . Segons ha confirmat l'empresa a l'ACN, consideren que els fets denunciats són una falta greu al conveni col·lectiu de l'empresa i s'ha fet un acomiadament disciplinari. L'empresa ja l'havia apartat del seu lloc després d'obrir-li un expedient.D'altra banda, el Jutjat d'Instrucció número 5 de Vic ha dictat una ordre d'allunyament contra ell, que no podrà acostar-se a menys de 100 metres de les denunciants. A més a més, se li prohibia poder coincidir en el mateix torn de treball que elles, una mesura que ara no caldrà aplicar després que l'empresa va decidir acomiadar-lo divendres. Amb aquesta ordre d'allunyament, el jutjat dona resposta a la petició de protecció que havien fet les demandants mentre el cas està en fase d'investigació.Una de les víctimes va explicar que temia per la seva vida perquè l'home l'havia amenaçat de mort. També va detallar que havia tardat quatre anys a fer-ho públic perquè tenia por i perquè creia una sola persona "no faria res". Va voler trencar el silenci i animar altres víctimes a fer el mateix.Càrnies en Lluita que, juntament amb una vintena de col·lectius donen suport a les denunciants, va donar a conèixer l'ordre d'allunyament per les xarxes socials animant altres víctimes a no tenir por i a denunciar-ho. Volen actuar com a plataforma oferint-los assessorament legal i posar fi a la "impunitat".Si el cas arriba a judici, l'home podria enfrontar-se a una pena de més de 5 anys de presó pels delictes d'amenaces i assetjament sexual amb l'agreujant de tenir un càrrec de responsabilitat.

