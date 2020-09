Una dona i un gat, assistits per inhalació de fum en un incendi al País Valencià

Una dona de 53 anys ha resultat afectada per inhalació de fum en l'incendi d'un habitatge a la localitat de Paiporta, a la comarca de l’Horta del País Valencià. A més, els bombers han rescatat del foc un gat al qual també han hagut d'assistir amb un equip de respiració, segons ha informat el cos en un comunicat.Els fets van passar al voltant de les 15.17 hores d'aquest diumenge, quan es va declarar un incendi en una casa de la carretera de Picanya de Paiporta. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar bombers dels parcs de Torrent i Catarroja.Efectius sanitaris van atendre la dona per inhalació de fum i la van traslladar a l'Hospital La Fe de València. També va ser atès al lloc dels fets el gat.Posteriorment, sobre les 17.30 hores, una dona de 57 anys veïna de l'edifici va ser traslladada a l'Hospital General de València per un infart.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor