Torra s'acomiada de la presidència i crida a la «ruptura democràtica»

"Ni abandono ni em resigno i encara menys accepto la sentència"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha pronunciat el darrer missatge des de Palau del seu mandat. Un cop conegut que el Tribunal Suprem ha ratificat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i ha confirmat la seva inhabilitació per un any i mig , Torra ha lamentat que siguin els tribunals i no la ciutadania qui l'aparta de la presidència. Per això, i perquè després de la seva experiència com a president ha constatat que l'"autonomia té límits" per avançar cap a la independència, ha fet una crida a la ciutadania perquè s'impliqui en la "ruptura democràtica, pacífica i desobedient" per repetir episodis com el de l'1 d'octubre, el 3 d'octubre i també el 27 d'octubre, dia en què el Parlament va aprovar la declaració unilateral d'independència.La traducció d'aquesta crida, ha precisat, s'ha de produir en el resultat de les pròximes eleccions, que previsiblement se situaran el 7 de febrer, i que considera que han de ser un "plebiscit sobre l'1-O". Es tracta, ha dit, d'escollir entre "democràcia i llibertat o repressió i imposició".Torra ha estat acompanyat pel Govern en bloc durant la seva compareixença, l'essència de la qual s'ha centrat en denunciar que un dels principals obstacles cap a la independència és la mateixa autonomia. Ha citat com a exemple que el Parlament "no publica resolucions que s'aproven" o que l'historial del procés és de 2.850 persones represaliades. "L'única manera de deixar enrere el règim del 78 és el moviment independentista. I l'única garantia del moviment independentista sou vosaltres", ha dit adreçant-se a la ciutadania, a qui ha situat com la garantia per sortir "del pou" en el qual denuncia que l'Estat sotmet Catalunya.També ha volgut der balanç del que ha estat la seva gestió més enllà dels difícils mesos de gestió de la pandèmia, de la qual ha dit que el Govern està abocat "en cos i ànima" just quan arriba el seu cessament. Davant d'aquell sector de l'independentisme que l'acusa d'haver abandonat la via unilateral i l'1-O, ha reivindicat que el fet que "no s'hagi avançat prou no vol dir que no s'hagi fet feina". Ha reconegut, però, que no ha pogut "avançar més" malgrat estar disposat a assumir-ne totes les conseqüències.Al Govern en funcions també li ha traslladat un missatge, tenint present que les eleccions seran en quatre mesos. "L'objectiu comú és molt més important que els interessos particulars legítims. L'unionisme ens vol dividits i que ens barallem per les engrunes de les molles del pa", ha advertit.El 131è president de la Generalitat de Catalunya ha deixat clar en el seu discurs que no s'aferrarà simbòlicament al càrrec, com li havien demanat des de la CUP, i que seguirà remant per la causa independentista des d'un altre espai. "Ni abandono ni em resigno i encara menys accepto la sentència", ha assegurat tot comprotent-se a portar la seva causa a Europa per trobar justícia en els tribunals de fora d'Espanya.En la resolució del Suprem es ratifica que Torra va desobeir de forma "contumaç i obstinada" l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC), que l'instava a retirar la pancarta a favor dels presos polítics del balcó del Palau de la Generalitat abans de les eleccions espanyols de l'abril del 2019. El text destaca que Torra és lliure de fer les manifestacions públiques d'acord amb la seva identitat política, però que no pot desobeir l'ens encarregat de garantir la neutralitat dels poders públics en períodes electorals. A banda de l'any i mig d'inhabilitació, Torra també haurà d'assumir una multa de 30.000 euros.El Suprem ha complert el guió establert. La sala segona ha descartat enviar el cas a la justícia europea, tal com demanava la defensa de Torra, i ha tombat per unanimitat el recurs de cassació seguint el criteri de la Fiscalia i l'acusació popular exercida per Vox. És el primer cop que un president de la Generalitat és inhabilitat en exercici del seu càrrec. D'aquesta manera, el Govern passa a estar en funcions i amb les competències limitades, i en les pròximes hores s'activaran els mecanismes per investir un nou president o convocar automàticament noves eleccions de cara a principis d'any. El cessament serà fem quan sigui publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).La decisió del Suprem era la que ja s'havia anat apuntant en les últimes setmanes. L'alt tribunal ha confirmat que el president va desobeir les resolucions de la Junta Electoral Central (JEC) , que va ordenar retirar una pancarta per la llibertat dels presos del Palau de la Generalitat abans de les eleccions espanyoles del 28 d'abril de 2019. Malgrat els esforços de la defensa de Torra, pilotada pels advocats Gonzalo Boye i Isabel Elbal, els cinc magistrats del Suprem han acceptat els arguments del TSJC i han descartat que el gest de Torra es pogués emmarcar dins de la llibertat d'expressió. La defensa del president preveu ara exhaurir la via espanyola -en concret, al Tribunal Constitucional (TC) i buscar justícia al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) un cop el Suprem hagi descartat elevar el cas a la judicatura europea abans de dictar sentència.Els partits de l'oposició i també alguns sectors de l'independentisme han demanat aquestes últimes setmanes a Torra la convocatòria d'eleccions. Minuts després de la compareixença davant del Suprem, el president ja va descartar aquesta opció perquè, segons ell, "paralitzaria l'administració" i suposaria una "irresponsabilitat" en el context de pandèmia que viu Catalunya.JxCat, ERC i la CUP han treballat aquestes últimes setmanes per acordar una resposta a la inhabilitació. Els republicans han demanat consensuar la data de les eleccions perquè no sigui el Suprem qui fixi els terminis, mentre que les anticapitalistes, que també volen consensuar el calendari electoral, han proposat la "via Venturós" per al president . La CUP ja ha denunciat, però, que l'independentisme no ha pactat una resposta "de confrontació" a la inhabilitació del president . Torra té temps, si volgués, per convocar els comicis fins que no rebi el cessament en ferm publicat al BOE.Abans de la vista, JxCat havia anat descartat totes les opcions de pacte a tres bandes perquè, segons la formació independentista, això hauria suposat "normalitzar la repressió". A hores d'ara, el partit que lidera Carles Puigdemont no ha concretat quina resposta cal donar a la sentència del Suprem. Sense estratègia conjunta i un cop inhabilitat en ferm, Torra queda desposseït de la possibilitat de convocar els ciutadans a les urnes i Pere Aragonès, que ocuparà el càrrec de manera interina, tampoc ho podrà fer. Amb la seva decisió, el Suprem activa el rellotge i, si cap candidat obté el suport de la majoria parlamentària -com així es preveu-, es convocaran automàticament eleccions, que serien al febrer.Just el mateix dia que Torra va afrontar la vista al Suprem, el president del Parlament, Roger Torrent, ja va clarificar que faria córrer el rellotge de la investidura encara que no hi hagués cap candidat amb suport majoritari de la cambra. "Hem de procurar no debilitar nosaltres mateixos les institucions en un moment tan greu com el que estem vivint. Hem de ser útils a la ciutadania", va assenyalar a Catalunya Ràdio . "Sabem que el Suprem no impartirà justícia sinó venjança. Es pot donar la inhabilitació i seria molt poc responsable que no afrontéssim conjuntament i acordéssim els passos d'ara finals al final de la legislatura", va insistir el líder d'ERC.

Última declaració institucional de Torra by edicio naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor