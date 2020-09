Multes de fins a 200 euros per no anar pel carril de la dreta en autopistes i autovies

¿ Sabes por qué circular por el #carril central o el izquierdo ⬇️⬇️⬇️ entorpece la circulación y crea situaciones de riesgo?



En este vídeo te lo explicamos📽️👇#CirculaSeguro pic.twitter.com/O0gPIXpogD — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 10, 2020

Multes de fins a 200 euros per aquells conductors que no circulin pel carril de la dreta en autovies i autopistes. La Direcció General de Trànsit ha decidit començar a interposar aquesta sanció després de veure que molta gent no condueix de manera adequada per aquestes vies.Des de la DGT recorden que el reglament obliga els conductors a anar normalment pel carril de la dreta en autopistes i autovies, deixant el carril central i el de l'esquerra només per avançar. Vist que molta gent tendeix a fer-los servir per circular amb normalitat, des de principis de setembre s'ha posat en marxa una campanya informativa per explicar als conductors quan es fa un mal ús dels carrils.Fer servir el carril del centre o de l'esquerra de manera inadequada acaba entorpint la circulació i crea situacions de risc, com ara els avançaments per la dreta o haver de desplaçar-se més d'un carril per poder avançar.

