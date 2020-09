Els Diables de Tarragona i la polèmica dels versots «racistes»

Segueixo esperant que el Llucifer li pari els peus a aquest diable. 🤯 pic.twitter.com/Yche1e3GJ9 — Helena Cabutí (@hcabuti) September 22, 2020

Idees com aquestes, recolzades pels mitjans de comunicació, estàn cada vegada més exteses a la societat.



❌ El racisme no pot tenir cabuda ni a la Part Alta ni en tota la nostra ciutat. L'humor no ha de tenir límits, però tampoc pot servir d'altaveu a l'ultra dreta. https://t.co/profdJgx74 — La Forja Tarragona #GuanyemElFutur (@LaForja_TGN) September 27, 2020

L’humor ha de tenir pocs límits i ha de servir per fer-nos reflexionar com a societat ridiculitzant el que ens envolta i a nosaltres mateixos.



Ara bé, criminalitzar un dels col·lectiu més vulnerables amb comentaris racistes i classistes no és humor. Ni cultura popular. Per mi... https://t.co/lWQvKDgcs3 — Edgar Fdz (@EdgarFdz) September 27, 2020

Molt greu que s'utilitzi la cultura popular per escampar racisme i masclisme. Molt n'han d'aprendre de tantes que han aconseguit construïr cultura per a tothom i marcadament antifeixista, antimasclista i antirracista. La sàtira no era això i s'hauria d'apartar qui no ho entengui. https://t.co/oIsSvYFvfW — Milena (@MiloJsk__) September 26, 2020

Això no és sàtira. Això no és un versot. Això és racisme, masclisme i classisme esperonat per tota la colla del darrere. És una vergonya per la cultura popular d'arreu. https://t.co/tIsFAdNWOK — La Monyos (@LaMonyus) September 26, 2020

Flac favor fan a la cultura popular racistades i masclistades com aquesta. pic.twitter.com/cUc4EKjnks — Sergi Castells🎗️ (@sermt) September 26, 2020

La difusió, en el marc de la festa major de Santa Tecla de Tarragona, d'un tall dels versots del Ball de Diables de Tarragona a les xarxes socials ha esclatat aquest cap de setmana amb tota mena de crítiques cap a l'entitat del seguici popular. Els acusen de "racistes" i "masclistes" per un fragment del vídeo difós per l'Ajuntament en què un diable mostra la seva "ira" per la situació a la Part Alta amb les baralles i les ocupacions d'immobles.Enguany no s'han pogut celebrar els balls parlats de manera habitual, per la qual cosa l'única manera de seguir-los ha estat a través d'Internet, cosa que ha fet incrementar la seva difusió arreu de Catalunya. Persones vinculades entitats de la cultura popular en altres poblacions s'han volgut desvincular a les xarxes del que deia un dels diables.El discurs del diable, concretament, és el següent: "Si faig cara d'emprenyat és perquè em diuen verí, la mala llet em rosega i l'ira em té consumit. Quin goig que fa la Part Alta, torna a ser la d'abans: putes, lladres, ionquis i ocupes immigrants. Baralles a totes hores, entren, surten de la trena, només cal trobar la dona enculada per un mena. Ara entren pels balcons i es defensen de les lleis com si fossin Baltasar com qualsevol Nit de Reis. Jo no me'l crec, aquest bonisme, que l'esquerra m'ha venut, o acabarà la Part Alta com el port d'allà a Beirut!".Dani Montero, president del Ball de Diables de Tarragona, explica aque "sempre hem defensat les minories" i que "no hem sigut mai racistes ni ho serem en el futur". L'entitat està treballant per de cara a aquest dilluns al vespre difondre un comunicat després que els sorprengués la polèmica a les xarxes dies després de finalitzar les festes de Santa Tecla.Segons indica Montero, el ball representa els set pecats capitals i cada diable mostra cadascun d'ells amb temes d'actualitat a la ciutat i al país. Concretament el diable assenyalat a les xarxes "representa la ira". "És important escoltar el context", afirma Montero, que es lamenta que s'hagi difós només un tall del vídeo.

