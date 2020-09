Els treballadors d'Acciona bloquegen l'entrada de Nissan per protestar contra l'ERO

Els treballadors d'Acciona han bloquejat l'entrada de la fàbrica de Nissan a la Zona Franca per protestar per l'ERO que afecta la totalitat de la seva plantilla, de 500 treballadors. La protesta ha començat a les cinc de la matinada i s'ha allargat fins les vuit, quan els mateixos treballadors han decidit marxar. En aquell moment, han començat a accedir a la fàbrica els centenars d'empleats del primer torn de Nissan, que havien d'entrar a les sis.La plantilla subcontractada s'ha mobilitzat tres dies després del final sense acord del període de consultes de l'ERO per denunciar que se sent "desemparada" en mig d'un conflicte entre dues multinacionals i per reclamar a un acord que permeti recuperar els 500 llocs de treball."Sense solucions, no hi ha produccions", ha advertit Manuel Núñez, president del comitè d'empresa d'Acciona. "Des del primer minut l'únic que reivindiquem és treballar, ens trobem en una situació difícil d'entendre. Nissan hauria d'haver iniciat l'activitat el 24 d'agost i no ha pogut pel conflicte d'Acciona. Acomiaden a 500 persones quan aquí hi ha producció i feina. Sospitem que tot plegat està orquestrat entre les dues empreses", ha apuntat Núñez.Segons els sindicats de la subcontractada amb aquest conflicte Nissan pot oferir als seus treballadors, amb qui té un compromís de mantenir l'ocupació, els llocs de feina de la plantilla d'Acciona, que es limitarà a pagar les indemnitzacions mínimes pels acomiadaments.El contracte entre les dues empreses, vigent fins al març del 2021, es va trencar just després que el fabricant arribés a un acord que posposava el tancament de les tres plantes que té a Catalunya a desembre del 2021.Tot seguit, l'empresa subcontractada va presentar un ERO per la plantilla que treballa fent serveis logístics a les fàbriques d'automòbils de la Zona Franca i a Sant Andreu de la Barca.Després d'un mes de negociació, el període de consultes de l'expedient d'Acciona va acabar sense acord divendres a la matinada. L'endemà, Nissan va anunciar que assumiria de forma definitiva la feina dels 500 treballadors subcontracts, "internalitzant" els serveis que feien.Durant les últimes hores de la negociació hi va haver un intercanvi de burofaxos entre les dues multinacionals, que no van aconseguir tancar un acord i que s'acusen mútuament de causar la situació. L'automobilística assenyala que Acciona va trencar d'inici de "forma unilateral" el contracte i de no voler acceptar-ne un de nou fins al 31 de desembre de 2021, tal com se li va oferir.D'altra banda, l'empresa multiservei va proposar alternatives perquè els treballadors tornessin a ocupar els seus llocs de treball, com ara tirar endavant l'ERO i demanar a Nissan que es fes càrrec dels treballadors. Un cop acabades les negociacions, Acciona ha lamentat que l'automobilística "rebutgés de forma taxativa" que els treballadors subcontractats formessin part de la mesa de reindustrialització de les administracions per buscar alternatives al tancament de l'automobilística."Volem fer veure a Nissan i a les administracions que sense nosaltres la fàbrica no funciona", ha dit Núñez, que ha assegurat que "la pressió als carrers" seguirà per denunciar el "terrorisme empresarial". De moment, els treballadors impugnaran l'ERO per la via judicial, un litigi que se sumarà a la demanda per cessió il·legal interposada pel Col·lectiu Ronda contra Nissan.Tot i que havia de tornar a fabricar a finals d'agost, la fàbrica de la Zona Franca està en baixos nivells de producció en part perquè que no compta amb el personal d'Acciona. Nissan ja està formant els seus empleats en les feines logístiques.

