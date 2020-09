Maria Teixidor abandona la presidència del Circuit de Catalunya i serà substituïda per Ramon Tremosa

Ha estat curt però intens. Un plaer conèixer l’extraordinari equip del @Circuitcat_cat. Molta sort! — Maria Teixidor (@MariaTeixidor) September 25, 2020

L'advocada i exdirectiva del Barça Maria Teixidor ha abandonat la presidència del Circuit de Catalunya quan encara no feia dos mesos que havia acceptat el càrrec, segons ha anunciat ella mateixa al seu compte de Twitter. Teixidor no addueix motius, i explicita simplement que el període ha estat "curt però intens". La ja expresidenta del Circuit va ser nomenada a finals de juliol a proposta de l'aleshores consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. Teixidor va substituir en el càrrec el president del RACC, Josep Mateu, que l'ocupava de forma interina com a relleu de Vicenç Aguilera. Amb el canvi, el Govern apostava per definir un nou model de governança del Circuit reforçant la figura de la presidència.El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha lamentat la decisió “personal” de Teixidor i li ha agraït la tasca desenvolupada durant el temps que ha exercit aquestes funcions.El Departament d'Empresa i Coneixement ha anunciat que proposarà dimarts vinent el mateix Tremosa perquè sigui president de l'empresa que gestiona el Circuit de Barcelona-Catalunya. Aquesta fórmula de gestió de l'entitat, recorda el Departament, ja s'havia emprat fins al 2011, quan l'aleshores vicepresident de la Generalitat Josep Lluís-Carod-Rovira va cedir el càrrec a Vicenç Aguilera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor