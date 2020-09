Enfrontaments a Tarragona arran d'un intent d'ocupació

Aquest diumenge a tres quarts de quatre de la tarda els Mossos d'Esquadra han rebut un avís per part dels veïns del carrer de la Mare de Déu de la Mercè, a la Part Alta de Tarragona, per un intent d'ocupació. Segons indiquen fonts policials, hi ha hagut enfrontaments entre veïns del bloc del número 6, on intentaven entrar en un dels seus habitatges per viure-hi, i sis persones que han estat identificades per aquests fets.A l'hora d'identificar-los, els Mossos els han requisat diversos objectes per facilitar l'ocupació, com ara bombins, i posteriorment han obert diligències contra ells. En total, el cos policial autonòmic hi ha desplaçat quatre patrulles.Aquest és un altre intent d'ocupació amb enfrontaments pel mig al barri tarragoní. Tant Mossos d'Esquadra com la Guàrdia Urbana han actuat en diverses ocasions frustrant-ne alguns intents, a causa del gran nombre d'habitatges buits i degradats que hi ha a la zona i de la necessitat de comptar amb un sostre per part de diverses persones de la ciutat. Al carrer Ferrers, finalment, a través de la intermediació de l'Ajuntament, un operatiu policial va obeir una ordre de desallotjament al número 7 , el passat 10 de setembre. També aquest estiu hi ha hagut un desallotjament en un altre punt de la ciutat, l'edifici del Rancho Grande del Serrallo.

