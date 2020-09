Zapatero defensa «vies de generositat» amb els presos polítics catalans

"És veritat que el cap de l'Estat té un valor emblemàtic, però és perfeccionable. Si s'han de fer reserves, si s'ha de normativitzar, que es faci", ha reflexionat en veu alta l'expresident del govern espanyol, que també ha passat de puntetes sobre la figura del rei emèrit Joan Carles I. "Algunes informacions m'han produït sorpresa i disgust, però això no em resta reconeixement a la tasca del rei emèrit", ha afirmat Zapatero. "I si és necessari que aquestes informacions tinguin la màxima explicació i si la justícia ha d'actuar, que actuï. Però insisteixo, d'aquí no se'n pot derivar una conseqüència per a la institució de la monarquia", ha avisat l'exlíder del PSOE.



"A més, el rei Felip VI està fent esforços, i segurament n'haurà de fer més, per regular la institució. Com ha estat fins ara la relació entre el cap de l'Estat i el govern? Es tracta d'una relació de costums no regulada", ha qüestionat Zapatero. "No passaria res en democràcia perquè es fes serenament i tranquil·lament una regulació més a fons, ja que regular sempre tranquil·litza", ha conclòs l'expresident espanyol.

L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha avalat "vies de generositat" amb els presos independentistes com podria ser un indult. "Si el govern transita per aquest camí per descomptat que tindrà crec la comprensió de bona part de la societat i, sens dubte, la meva", ha afirmat Zapatero en una entrevista a La Razón. "Es tracta però d'un tema sensible. Ha d'anar en funció de com es desenvolupi el procés polític, tot el món ho entén, i no pot ser òbviament una exigència", ha matisat l'expresident socialista. Sobre les crítiques a Felip VI d'Iglesias i Garzón, Zapatero ha evitat valorar-les però ha assegurat que "la monarquia forma part del pacte constitucional, com altres institucions, i és perfeccionable".

