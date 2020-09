Salut avança que per Nadal continuaran les restriccions pel coronavirus

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha avançat aquest diumenge que les restriccions per evitar contagis de coronavirus afectaran aquest any a les celebracions tradicionals durant el Nadal, com dinars familiars i cavalcades de Reis."El típic del dinar de Nadal amb una part de la família i el de Sant Esteve amb l'altra -i aquí podem afegir la nit de Nadal, Cap d'Any i els reis- ho hauríem d'evitar", ha dit en una entrevista a RAC1.Reunir-se en espais tancats com les cases per a menjar i sense portar la mascareta tot el temps "són les situacions de més risc de cara a contagis", ha advertit.En tot cas, ha demanat "no barrejar famílies" i organitzar les trobades de manera que passin deu dies entre les celebracions que es facin amb un grup social i les que es facin amb un altre.D'altra banda, confia que les cavalcades puguin mantenir-se, encara que amb restriccions: "Evidentment no podran ser com sempre, però hi ha molta gent que està pensant què es pot fer".

