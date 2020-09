Tom Hanks revela diversos secrets del rodatge de «Forrest Gump»

Forrest Gump va guanyar sis premis Oscar i va recaptar 677.300.000 de dòlars a escala mundial, però la Paramount no tenia grans esperances dipositades en la pel·lícula durant la seva producció. És per això que Tom Hanks va pagar de la seva butxaca el rodatge de diverses escenes després que l'estudi es negués a augmentar el pressupost. En una entrevista al programa In Depth with Graham Bensinger , el protagonista del film explicava la situació amb el rodatge i el director. "Robert Zemeckis em va dir: 'Bé, això costarà X quantitat de dòlars'. I no va ser barat. I vaig dir: 'D'acord'", recordava Hanks. "El director va dir: 'Tu i jo dividirem aquesta quantitat i l'anirem tornant a Paramount. Els hi retornaríem els diners, però la Paramount hauria de comprometre una mica més els seus guanys", va relatar Hanks. Un dels moments que Hanks va finançar ser la llegendària carrera de Forrest pels Estats Units.Aquest acord va ser d'allò més fructífer per Hanks i Zemeckis, i l'actor es va embutxacar aproximadament 65 milions de dòlars en guanys per la cinta. El rendiment financer de Hanks va superar amb escreix el pressupost de la producció, fixat en 55 milions de dòlars. A més, l'intèrpret va aconseguir el premi de l'Acadèmia a millor actor protagonista.Durant l'entrevista, Hanks també va admetre que va tenir problemes durant els primers dies de filmació per interpretar al personatge. L'actor recorda que Zemeckis el va apartar i li va dir: "Mira, sé el que estàs tractant de fer. Sé com ets de nerviós i com de cohibit pots estar abans que trobem el ritme. Però no utilitzarem cap escena d'aquests primers tres dies perquè no crec que ho hagis aconseguit. No tens el caràcter. No t'esforcis tant", li va aconsellar.