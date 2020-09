Desallotgen un pub d'Alacant amb més de 50 persones sense mascareta ni mesures de seguretat

Agents de la Policia Local d'Alacant han tancat aquest cap de setmana un pub obert amb mig centenar de persones al seu interior, obviant les mesures del País Valencià que exigeixen el tancament de l'oci nocturn per la pandèmia de coronavirus.Els agents van detectar l'obertura al públic i el funcionament d'un establiment destinat a l'activitat de pub a la Plaça Vicente Mujica. Segons ha detallat l'Ajuntament d'Alacant en un comunicat, unes 50 persones participaven en l'oci de què semblava "una nit normal" sense pandèmia.Els policies van comprovar que a l'interior de l'establiment hi havia clients consumint, amb música, i les persones que es trobaven a la barra no guardaven la distància de seguretat, ni tampoc es guardava la distància entre taules.Per tals fets, la Policia va procedir a desallotjar les cinquanta-vuit persones que estaven dins del local, procedint-se al tancament del local, i es va aixecar acta per l'obertura del local i l'incompliment de les mesures de prevenció que suposen risc de contagi de Covid-19.D'altra banda, l'operatiu organitzat aquesta nit la Policia Local d'Alacant ha imposat un total de seixanta-cinc denúncies per desobediència de les mesures de seguretat per fer front a la pandèmia del Covid-19.