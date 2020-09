VÍDEO El nou misteri auditiu: Green Needle o Brainstorm? Només escoltaràs la paraula que llegeixis

Un nou misteri auditiu està causant furor a les xarxes socials. Green needle o Brainstorm? Tu què escoltes? Doncs per estrany que soni, simplement dependrà de la paraula que estiguis llegint o tinguis al cap en aquell moment. Una mateixa pista d'àudio que amaga a l'oïda dues paraules completament diferents.La resposta es basa en la percepció del so -que no és absoluta perquè depèn de les freqüències amb què l'escoltem- i alhora el paper que juga el cervell per desxifrar-lo.Segons el director d'audiologia de Masachussetts Eye and Ear, Kevin Franck, "el cervell està construït per convertir senyals confosos en significats". És a dir, que davant d'un àudio que no sigui clar, el nostre cervell l'emplenarà amb entrades d'informació per fer-lo comprensible. En aquest cas, en fixar-nos en una paraula en concret, el que estem fent és condicionar al cervell a escoltar exactament allò que estem llegint.

