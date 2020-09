PSOE, Podem, ERC i JxCat exigeix al Congrés acabar amb «el bloqueig» i renovar institucions com el CGPJ

Nou grups i forces parlamentàries que representen la majoria absoluta del Congrés dels Diputats exigeixen a la resta de grups que "de manera immediata, cessin en la seva actitud de bloqueig" i col·laborin en la renovació pendent de les institucions "on el temps d'exercici ha caducat". En un comunicat conjunt signat pel PSOE, Unidas Podemos, ERC, JxCAT, PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias i Teruel Existe, remarquen que "algunes de les principals institucions de l'Estat", com són el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Comptes i el Defensor del Poble "van esgotar fa temps, de forma total o parcial, el termini d'exercici establert" per la llei.Per aquest motiu, exigeixen "la col·laboració de la resta de grups parlamentaris" per "complir amb el mandat legal" i renovar la composició d'aquestes institucions.Al document, remarquen que són organisme que exerceixen "un paper fonamental" per al "funcionament normalitzat de l'Estat de Dret": "L'incompliment de l'obligació legal de procedir a la seva renovació afecta greument a la confiança de la ciutadania en les institucions públiques i deteriora els estàndards democràtics.A més, apunten que tant la Constitució com la resta d'ordenament jurídic estableixen "amb claredat" l'obligació "inexcusable" dels grups parlamentaris de procedir "en temps i forma" a la renova d'aquestes institucions-Al comunicat acusa els grups parlamentaris que "bloquegen" les renovacions previstes d'incórrer en una "irresponsabilitat greu". "Cap interès partidista i sectari justifica aquest comportament, que contravé l'interès general de manera flagrant", apunten.Els grups i forces parlamentàries que signen el document, remarquen que representen la majoria absoluta del Congrés del Diputats i, per tant, "la majoria de la representació de la ciutadania". Per això, exigeixen a la resta de grups parlamentaris a "cessar en la seva actitud de bloqueig de manera immediata" i els insta a "mostrar la seva disposició a col·laborar en la renovació pendent d'aquests institucions".

