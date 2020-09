Mor el regidor d'Arenys de Mar Xavier Martínez Munné als 49 anys

El regidor de Junts per Arenys-Junts per Catalunya Xavier Martínez Munné ha mort aquest dissabte a conseqüència d'un atac de cor, segons informa l'ajuntament. El regidor tenia 49 anys, estava casat i tenia dues filles i es va convertir en regidor arran de les darreres eleccions municipals del maig del 2019.Xavier Martínez Munné, nascut a Barcelona l'any 1971, era enginyer tècnic en Informàtica de Sistemes i màster en Direcció i Gestió de Sistemes i Tecnologies de la Informació i tenia un postgrau en Tecnologia i Societat de la Informació. La seva trajectòria política es va iniciar a Convergència i Unió i havia estat Secretari d'organització a Arenys de Mar (2010-2015). En l'àmbit nacional ha estat responsable de l'Àmbit de Polítiques Digitals del PDeCAT.Xavier Martinez Muné va ser responsable del Grup de Coordinació al Desplegament del Pla Informàtic de Mossos d'Esquadra (1995 – 2000). Ja en el sector privat, des de l'any 2000, treballava en la direcció de projectes per diverses multinacionals del sector tecnològic i les telecomunicacions. Des del 2017 era Responsable IT Service Management Internacional a Banc Sabadell, i des del 2009 compaginava l'activitat professional amb la docència com professor associat a la Universitat Oberta de Catalunya."La mort sobtada de Xavier Martinez Muné ha commocionat a tots els companys i companyes de tots els grups municipals de l'Ajuntament d'Arenys de Mar", recull el comunicat. L'ajuntament expressa el seu condol més sincer a la família i es posa a la seva disposició en aquests moments tan difícils. L'alcaldia ha decretat tres dies de dol i les banderes de la Casa de la Vila onegen a mig pal, en senyal de dol, en homenatge i record del regidor.

