Asens acusa el Consell General del Poder Judicial de «colpisme constitucional»

El portaveu d'Unides Podem, Jaume Asens, ha acusat el Consell General del Poder Judicial de "colpisme constitucional". En una entrevista aquest matí al Via Lliure de Rac1 , ho ha afirmat explicant que el CGPJ s'està perpetuant en el poder amb una majoria absoluta "que fa temps que no existeix". "La Sala Segona del Tribunal Suprem està colonitzada per una majoria conservadora que no correspon amb la pluralitat de la societat", ha remarcat.Respecte a la polèmica durant l'acte d'entrega dels despatxos als nous jutges a l'Escola Judicial, Asens ha dit que divendres, segons fonts properes del Suprem, estava previst que s'hagués dictat la sentència d'inhabilitació al president Torra, afirmant que no l'estranyaria que "s'hagués endarrerit la notificació de la sentència per agreujar la situació de xoc entre el govern de l'estat i el Consell del Poder Judicial".El dirigent d'Unides Podem també ha titllat de "surrealistes" els atacs del president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes; "un president dels jutges amb el mandat caducat que, en nom d'un rei que no ha votat ningú, carrega contra un govern sortit de les urnes", ha criticat. "Lesmes va utilitzar la corona per atacar el govern i la corona queda associada a la fotografia de Colom i a la dreta més extrema", afegeix.Tanmateix, el parlamentari ha lamentat la trucada del rei a Lesmes que qualifica de "controvertida". "És una trucada política per expressar-li la seva disconformitat amb el govern (espanyol) i que, per tant, pren partit. El rei el què ha de fer en aquestes circumstàncies és callar. Callar perquè el contrari és entrar en una baralla", ha apuntat. Una imatge que, diu, perjudica la imatge de la corona perquè "queda associada amb la dreta més extrema". Asens també ha assegurat que "el PP està intentant derrocar el govern subvertint l'ordre constitucional a través del Consell del Poder Judicial".Asens augura que "malauradament hi haurà una confirmació d'una sentència desproporcionada i absurda" per part del Tribunal Suprem respecte a la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra . Considera que és el "pitjor final possible de la legislatura". El portaveu d'Unides Podem crida a la unitat per defensar l'autogovern, mostrar el rebuig a la sentència i fer costat a Torra. "Esperem que sigui l'últim acte de judicialització de la política", ha expressat.

