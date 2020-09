El govern espanyol i la Comunitat de Madrid mantenen contactes i Aguado demana un «alto el foc polític»

Hemos mantenido comunicaciones con la Comunidad de Madrid. Desde la máxima lealtad institucional, les hemos emplazado a revisar las medidas anunciadas y a seguir las recomendaciones de los científicos y sanitarios — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) September 27, 2020

He hablado con los ministros Illa y Darias y les he trasladado la necesidad de continuar las reuniones entre gobierno autonómico y nacional. Urge un alto el fuego político.



Los madrileños merecen que acordemos conjuntamente las medidas para proteger su salud. Estemos a la altura — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) September 27, 2020

Hemos trasladado a @ignacioaguado Vicepresidente @ComunidadMadrid que se ponga al lado de la ciencia y de los técnicos sanitarios. El Gobierno de España siempre está dispuesto a ayudar. La batalla contra #COVID es epidemiológica, no ideológica — Carolina Darias (@CarolinaDarias) September 27, 2020

🔴Sigo preguntando al ministerio de sanidad y a @salvadorilla en qué documento está recogido el criterio o criterios para confinar? Por qué 500? Qué técnicos lo firman?Qué rango normativo tiene ese documento, si lo hubiese? Qué día se ha publicado en el BOE? — Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) September 27, 2020

El govern espanyol i la Comunitat de Madrid han mantingut contactes en les últimes hores després de l'enfrontament entre les dues administracions sobre les mesures a prendre a la regió per aturar l'expansió de la Covid-19. Així ho ha confirmat a Twitter el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ha assegurat que ha tingut "comunicacions" amb el govern d'Isabel Díaz Ayuso i que, "des de la màxima lleialtat institucional", els ha emplaçat a "revisar les mesures anunciades i seguir les recomanacions dels científics i sanitaris", tal com ja va traslladar públicament dissabte. El vicepresident madrileny, Ignacio Aguado, també ha confirmat els contactes i ha demanat "un alto el foc polític", "estar a l'altura" i acordar conjuntament les mesures.Aguado ha explicat també a Twitter que ha parlat amb el ministre de Sanitat i també amb la de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias. El vicepresident madrileny els ha traslladat "la necessitat de continuar les reunions" entre els dos executius. "Urgeix un alto el foc polític, els madrilenys es mereixen que acordem conjuntament les mesures per protegir la seva salut", ha afegit.Darias també ha confirmat el contacte amb Aguado i, en una línia similar a Illa, ha explicat que li han traslladat al vicepresident de la Comunitat de Madrid que l'executiu regional "es posi al costat de la ciència i dels tècnics de sanitat". La ministrat ha garantit que el govern espanyol "sempre està disposat a ajudar", però que "la batalla de la Covid-19 és epidemiològica, no ideològica".Per la seva banda, també des de Twitter, la vicesecretària de Política Social del PP, Ana Pastor, ha demanat al Ministeri de Sanitat "en quin document està recollit el criteri o criteris per a confinar". "Per què 500? Quins tècnics ho signen? Quin rang normatiu té aquest document, si existeix? Quin dia s'ha publicat al BOE?", ha piulat.

