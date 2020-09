Pascal anuncia que el PNC es presentarà en solitari a les eleccions i que en vol ser la candidata

La secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), Marta Pascal, ha afirmat que la formació anirà en solitari a les eleccions i que té la intenció de ser la candidata. Ho ha assegurat en una entrevista a La Vanguardia on també ha valorat que la Generalitat està "debilitada" per la "disputa entre ERC i JxCAT" i dins de Junts. També creu que encara hi ha temps perquè el president Quim Torra convoqui les eleccions.Pascal ha afirmat que la tramitació dels indults i la modificació del tipus penal de la sedició "van en bona direcció" i ha expressat que aposten per l'amnistia, malgrat que apunten que no estan "en condicions de rebutjar res".El PNC ha iniciat el procés per escollir els candidats en les quatre demarcacions catalanes i Pascal ha comunicat a l'executiva la seva intenció de presentar-se. Sobre les línies programàtiques, ha explicat que el seu horitzó és un referèndum acordat però ha afegit que mentre no sigui possible hi ha "l'obligació d'atendre els problemes de la ciutadania". Per aconseguir-ho, ha afirmat que cal "refer" la confiança per a una relació bilateral amb l'Estat i "ser exigents".Pascal considera que la línia política de l'expresident Carles Puigdemont és la "confrontació", mentre que ERC "no renuncia a cap instrument per aconseguir la independència". Per altra banda, sobre el PDECat ha assegurat que és "una etapa passada i tancada". La secretària general ha afirmat que cal un "reenfoc del procés" i ha afegit que ni entraran ni donaran suport a un govern "que no tingui molt clar que la frontera és la unilateralitat i la desobediència".

