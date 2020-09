Junqueras afirma que l'única solució per acabar amb la causa és l'amnistia i que la resta de mesures són «parcials»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, afirma que "només hi ha una solució per acabar amb la causa, que és l'amnistia". Així de contundent s'ha manifestat el republicà en una entrevista escrita a Catalunya Ràdio mentre afegia que la resta de mesures que es posin sobre la taula seran "parcials i no la solució", en ser preguntat sobre els indults que el govern espanyol començarà a tramitar aquesta setmana Junqueras ha instat l'Estat "a ser capaç de tornar a la política un conflicte que és polític" i ha assenyalat que els presos polítics no volen una solució només per a ells sinó una de "global". Una solució que ha de passar per "l'amnistia i l'exercici d'autodeterminació", ha insistit.El republicà també ha apuntat que "no es pot descartar mai la via unilateral" i que ERC no ho ha fet. Junqueras apunta que hi ha "molt d'interès" a fer creure que ERC la descarta; però explica que la defensa del seu partit és enfortir el moviment independentista i preparar-se millor "abans de tornar-ho a intentar". Tot i això, assegura que la desobediència civil i les accions unilaterals "sempre" han estat en els seus plans "com a opcions factibles".Entre els passos a seguir de la formació, explica que cal treballar en aquelles zones on l'independentisme està lluny de ser "hegemònic", una estratègia que afirma que ERC està seguint durant els darrers anys i que "ja està donant resultats". En aquest sentit, remarca que "ningú s'ha autoesmenat de res" i que el que es fa és buscar en cada moment i en funció dels aprenentatges la millor via per avançar cap a l'objectiu de la independència.El president d'ERC però, reconeix que "la manca d'una estratègia conjunta i d'una diagnosi compartida de l'octubre del 2017 és una de les debilitats del moviment independentista". Per això, manifesta que cal "seure i consensuar" una estratègia compartida per seguir avançant.El republicà ha rebutjat "entrar en una espiral de retrets" amb altres membres del moviment independentista, com l'ANC. Sobre el llibre de l'expresident Carles Puigdemont, ha afirmat que "tothom té la seva versió dels fets, la seva veritat, i és molt legítim explicar-la". "Nosaltres preferim mirar el passat amb vocació de futur, amb l'objectiu de treure'n aprenentatges i aplicar-los avui per guanyar", ha afegit.De cara a les properes eleccions, ha afirmat que l'adversari "és el PSC i no JxCAT" i ha assegurat que els acords que hi pugui haver amb el PSOE són "estratègics per al país i per a l'independentisme". En aquest sentit, insta l'Estat a fer una proposta perquè fins ara "només ha parlat a través de la repressió, la prohibició i l'empresonament". "La proposta catalana és molt clara: amnistia i autodeterminació, la de l'Estat avui és inexistent", ha dit.Pel que fa a la taula de diàleg, ha manifestat que és el "reconeixement explícit" per part de l'Estat que existeix un conflicte polític. El republicà ha apuntat que cal intentar el diàleg perquè si dona fruit serà un èxit però també perquè si fracassa, l'independentisme "s'haurà tornat a carregar de raons i legitimitat per tornar-ho a fer".Durant l'entrevista, Junqueras també ha confessat que han viscut "moments durs d'aïllament" després de la suspensió del tercer grau i ha valorat que aquella decisió "volia afegir més càstig a la condemna". "Busquen la venjança", ha asseverat. També ha explicat que han passat molts dies sense poder veure a les famílies i "moltes hores a les cel·les per la quarantena de la Covid-19".

