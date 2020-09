Detingut un home que va robar en set comerços de l'Eixample de Barcelona en menys d'un mes

La Unitat d'Investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de l'Eixample va detenir a Barcelona el passat 22 de setembre a un home com a presumpte autor de set robatoris amb força a diversos establiments del districte comesos en menys d'un mes.La investigació va començar a finals del mes de juliol quan el cos policial van tenir coneixement d'un robatori amb força en una botiga d'alimentació de l'Eixample de Barcelona. Quatre dies més tard, els agents van constatar quatre robatoris més a establiments comercials amb un modus operandi similar.Tots els casos tenien un denominador comú: un home jove accedint a comerços mitjançant el forçament de les persianes dels locals i que aprofitava moments de poca afluència a la via pública per accedir-hi. L'objectiu principal eren les caixes enregistradores o productes que sostraient-los podria obtenir un benefici econòmic: aparells electrònics com telèfons mòbils, tauletes, impressores o begudes alcohòliques, entre d'altres.Dilluns 21 de setembre, Mossos va tenir constància de dos robatoris més al districte. Les diverses gestions realitzades pels investigadors i amb l'anàlisi de les càmeres de seguretat, van permetre la localització i detenció del lladre.El detingut, que acumula més de 40 antecedents, també se'l relaciona amb quatre robatoris amb força més a establiments comercials i un robatori amb violència comesos durant els darrers mesos a la ciutat de Barcelona pels quals tenia pendent quatre ordres de crida i cerca.La detenció del presumpte autor dels diversos robatoris amb força s’emmarca en el context del dispositiu TREMALL actiu a la ciutat de Barcelona. Cal recordar que aquest Pla Operatiu pretén augmentar la percepció de seguretat ciutadana, detenir els autors que cometen reiteradament fets delictius i impedir la introducció en el mercat il·lícit de productes sostrets. El detingut va passar a disposició judicial aquest divendres i va ingressar a presó.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor