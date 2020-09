A les 05.30h d'aquesta matinada #bomberscat hem estat alertats d'un incendi forestal, amb molt potencial, a Vinebre.

Hauria començat a prop de l'Ermita de Sant Miquel i avançava cap a la de Sant Antoni.

S'han activat 50 dotacions terrestres i amb la llum del dia 7 mitjans aeris pic.twitter.com/VVOjBfHpNq — Bombers (@bomberscat) September 27, 2020

Els Bombers de la Generalitat estan treballant per apgar un incendi a Vinebre que crema des de la matinada d'aquest diumenge. Cap a les 5:30 hores han estat avisats del foc, que hauria començat prop de l'Ermita de Sant Miquel i avançava cap a la de Sant Antoni. Una cinquantena de dotacions terrestres s'hi han desplaçat així com 7 mitjans aeris.El foc, empès pel vent, ha arribat fins a la carena de la Serra del Tormo però a hores d'ara ja no avança per la carena i consideren que l'incendi evoluciona favorablement. Segons les primeres valoracions dels bombers hauria afectat unes 7-8 hectàrees.

