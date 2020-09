Mascaretes de seda, cotó o sintètiques: quin teixit protegeix més contra la Covid?

Hi ha molts de tipus de mascaretes, i quan al principi de la pandèmia van escassejar les quirúrgiques o les FFP2, molta gent va començar a confeccionar-ne de tela. Aquestes també s'han demostrat com a eficaces per evitar els contagis, i de fet s'ha recomanat el seu ús en el dia a dia de la majoria de la ciutadania. Ara bé, no tots els teixits amb què es fan aquestes mascaretes són iguals. Un equip de la Universitat de Cincinnati (Estats Units) acaba de publicar un estudi a la revista Plos One, que analitza si les de seda protegeixen més que el cotó o els materials sintètics.La conclusió és que les de seda són còmodes, transpirables i aconsegueixen repel·lir la humitat, una característica bàsica per combatre un virus en l'aire. A més, la seda conté propietats naturals antimicrobianes, antibacterianes i antivirals que podrien ajudar a prevenir el virus."El cotó atrapa la humitat com una esponja. Però la seda és transpirable. És més prima que el cotó i s'asseca molt ràpidament", han dit els experts, després de provar teles de cotó i polièster costat de diversos tipus de seda per tal de comprovar la seva efectivitat a l'hora de rebutjar l'aigua i, per tant, les gotes que contenen el virus.Així, van descobrir que la seda funcionava molt millor com a barrera contra la humitat que el polièster o el cotó, ja que tots dos absorbeixen les gotes d'aigua ràpidament. "La hipòtesi actual és que el coronavirus es transmet a través de gotetes respiratòries. Si utilitzessis capes de seda, evitaries que les gotes penetrin i siguin absorbides", han asseverat els experts.

