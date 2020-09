Ayuso acceptaria tancar les zones amb més de 500 casos per cada 100.000 habitants si es fa el mateix a la resta de l'Estat

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, està disposada a tancar totes les zones de Madrid amb més de 500 casos per cada 100.000 habitants, tal i com li ha aconsellat el Ministeri de Sanitat. Segons ha informat RTVE de fonts del govern autonòmic, Ayuso només acceptaria aquesta mesura, però, si se segueix el mateix criteri a la resta de municipis de tot l'Estat. A més, Madrid reclama posa també com a condició que es facin tests PCR a l'aeroport de Barajas, a l'AVE i a altres viatges per tren.Aquest mateix dissabte el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha alertat que Madrid està "en seriós risc sanitari" i ha demanat que es revisin les decisions preses fins al moment i "escoltin la ciència".Coincidint amb l'enfrontament, el portaveu del Grup Covid-19, Emilio Bouza, ha presentat la seva dimissió només 48 hores després de ser nomenat. En una carta ha explicat que se li havia promès que hi hauria "voluntat de concòrdia política" entre els dos governs però lamenta que "en les actuals circumstàncies" el grup creat no és el seu lloc.

