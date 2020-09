Fiscalia demana presó per a un veí que va insultar i escopir a un altre pel seu origen

La Fiscalia Provincial de València demana un any i tres mesos de presó per un veí del municipi de Sagunt per insultar i escopir a un altre pel seu origen: "Moros, deixeu de fastiguejar el veïnat i aneu-vos-en fora de la finca, això no és la selva!".Així es desprèn de l'escrit de qualificació provisional, signat per la fiscal Susana Gisbert i al qual ha tingut accés Europa Press, en què s'acusa l'home d'un delicte comès amb ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantits per la Constitució; un delicte lleu d'amenaces i un altre de coaccions.Els fets es remunten a principis de 2019 i fins al mes d'agost passat. Les amenaces eren del tipus "moro de merda, el meu pare et matarà, vés-te'n d'aquí" i, fins i tot, li va arribar a escopir en dues ocasions. Així mateix, el mes de febrer va penjar un paper a la finca que deia "més espanyols, menys immigrants".L'agost del 2019, l'acusat també va col·locar a les zones comunes de l'edifici un cartell, confeccionat a mà, en el qual es llegia: "Moros, deixeu de fastiguejar el veïnat i marxeu fora de la finca, això no és la selva. La Comunitat".La víctima va denunciar els fets aquest mes d'agost. Per tot, la Fiscalia demana per a l'acusat un any i tres mesos de presó, així com el pagament d'una multa global de 3.600 euros. També sol·licita inhabilitació especial per a professió o ofici educatiu, en l'àmbit docent, esportiu i de lleure per temps de quatre anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor