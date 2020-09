El Bombers fan tres rescats de muntanya en menys d'una hora

Al matí #bomberscat hem rescatat excursionista accidentada a la zona del Cortal de l'Oriol a #BellverdeCerdanya (avís 10.19h). Hauria caigut per un desnivell d'uns 5m i s'ha donat un cop al cap. Hem fet trànsfer ambulància @semgencat que l'ha portat a l'hospital Transfronterer — Bombers (@bomberscat) September 26, 2020

A #Guixers hem rescatat una altra excursionista accidentada en una pista forestal i que ha resultat ferida amb possible fractura de cama (avís 10.42h). Hem realitzat trànsfer amb @semgencat que l'ha traslladat a l'hospital de Berga — Bombers (@bomberscat) September 26, 2020

A #Ulldecona (11.05h) #bomberscat hem rescatat un home accidentat mentre feia la via ferrada la Torreta del Montsià amb possible fractura de turmell. Ferit traslladat a l'hospital Verge de la Cinta @semgencat — Bombers (@bomberscat) September 26, 2020

El Bombers de la Generalitat han fet tres rescats de muntanya en menys d'una hora aquest dissabte a diferents punts del territori. Els accidents s'han produït a la Cerdanya, el Solsonès i al Montsià i en els tres casos, els excursionistes han estat hospitalitzats.El primer avís ha estat notificat a les 10:19 hores del matí, quan una excursionista ha caigut per un desnivell d'uns cinc metres i s'ha donat al cap a la zona del Cortal de l'Oriol a Bellver de Cerdanya. El segon, a les 10:42 hores, s'ha produït a Guixers (Solsonès) quan una altra persona ha resultat ferida amb una possible fractura de cama i ha estat traslladada a l'hospital de Berga.L'últim ha estat a Ulldecona a les 11:05 hores, quan els bombers han rescatat un home accidentat amb una possible fractura de turmell. Ha estat traslladat a l'hospital Verge de la Cinta.

