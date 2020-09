Vox lamenta no haver retornat Pisarello a l'Argentina d'una «puntada de peu al cul»

Esta llamada no autorizada políticamente de Felipe VI es un acto abierto de desobedeciencia constitucional, inaceptable en una Monarquía sometida al principio democrático.



Por este camino, serán la prepotencia y la ineptitud de los Borbones las que precipitarán su fin https://t.co/4hjxw0B1MP — G_Pisarello (@G_Pisarello) September 25, 2020

Cuando un extranjero que mancilla la bandera y apoya un golpe separatista se sienta en la Mesa del Congreso, lo lógico es que mancille la Mesa y ataque al Rey que se enfrentó al golpe.



Todo lógico, excepto que no le hayamos devuelto a Argentina con una patada en el culo. pic.twitter.com/MmcATyKqUm — VOX 🇪🇸 (@vox_es) September 26, 2020

Vox ha tret a passejar la seva part més ultra aquest dissabte a les xarxes socials per carregar contra Gerardo Pisarello, que al seu torn s'havia expressat crític amb Felip VI per la seva trucada a Lesmes "no autoritzada políticament".El diputat dels comuns al Congrés assenyalava, en una piulada, que l'acte "obert de desobediència constitucional" del monarca és "inacceptable" i que "per aquest camí" acabarà sent la "prepotència i la ineptitud dels Borbons" el que precipiti la fi de la monarquia espanyola, la qual hauria d'estar sotmesa al "principi democràtic".Aquestes línies no s'ha digerit gens bé en el si de Vox. A través del seu canal oficial, la formació d'ultradreta lamenta no haver retornat Pisarello a l'Argentina "amb una puntada de peu al cul"."Quan un estranger que taca la bandera i dona suport a un cop separatista s'asseu a la Mesa del Congrés, el més lògic és que taqui la Mesa i ataqui el rei que es va enfrontar el cop", rebla.

