10 coses que potser no sabies dels Godia

Als Godia no els agrada gaire sortir als mitjans. I no serà perquè no generin notícies. Des dels orígens dels negocis familiars amb Francisco Godia al col·leccionisme d'art i la trajectòria de les germanes Liliana i Carmen Godia, hi ha molts capítols sucosos en la biografia de la saga.Del seu paper a la Guerra Civil, quan es va enrolar en les tropes del general Franco el desembre del 1936 a les vicissituds que envolten una passió per l'art fins a construir un llegat impressionant, hi ha molts aspectes curiosos. Com també les seves amistats polítiques i el seu conflicte amb Javier de la Rosa. Aquí en teniu un tast.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor