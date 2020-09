Què ha fet Itàlia que no hagi fet Espanya per contenir la pandèmia?

D'epicentre a exemple. Aquest és el brusc gir de 180 graus que ha protagonitzat Itàlia en els últims mesos pel que fa al coronavirus. Si bé la pandèmia va colpejar fortament el país i el va convertir en uns dels punts negres a escala mundial juntament amb Espanya, les dades que presenta actualment són de les millors d'Europa.I per a constatar-ho, números: en les dues últimes setmanes la mitjana de casos per cada 100.000 habitants al país transalpí se situa en 35. A Espanya és de 319,a França, de 213, i al Regne Unit, de 87. Però, veient com a l'Estat la segona onada amenaça en tornar a col·lapsar el sistema, com ha passat Itàlia de ser focus europeu de la Covid-19 a ser un exemple de prevenció i control?Si el govern de Guiseppe Conte va ser el primer a imposar la distància entre persones, confinar la població, restringir l'activitat econòmica i tancar escoles, també ha estat dels últims en tombar aquestes mesures: la tornada a la normalitat s'ha gestat de manera gradual, ordenada, i fins i tot lenta, però en tot cas, efectiva. L'estat d'emergència va ser activat el 31 de gener i segueix vigent. I així continuarà fins, almenys, el 15 d'octubre.D'altra banda, les PCR s'han convertit en la punta de llança de les autoritats: universals, omnipresents i gratuïtes; pels veïns, pels professionals i pels turistes. Fonts oficials apunten que cada dia es practiquen gairebé 100.000 testos; i pels estrangers, proves ràpides i sense cost a l'arribada. Les quarantenes també són habituals entre els viatgers.Les discoteques segueixen tancades, els restaurants només accepten reserves i el transport públic funciona amb el 50% de l'aforament. Les regions de Campanya i Sicília, així com la ciutat de Gènova, són els únics territoris on l'ús de mascareta és obligatori sense excepcions. A la resta del país, només s'ha de dur als espais tancats i de sis de la tarda a sis del matí als llocs concorreguts.Els casos van començar a minvar al mes de maig, i des d'aleshores, la responsabilitat social i l'exigència sanitària han marcat el pas en la lluita contra la Covid-19. Des del març, el govern italià ha invertit més de 6.500 milions d'euros a reforçar el seu sistema sanitari i s'han contractat 20.000 nous professionals.

