Detenim un lladre multireincident per robar amb violència en una joieria i dues entitats bancàries a Barcelona. El jutge ha decretat el seu ingrés a presó https://t.co/IsdhBVynJx pic.twitter.com/2hO8Zm9X6V — Mossos (@mossos) September 26, 2020

Els Mossos d'Esquadra han detingut un lladre reincident amb 35 antecedents per robatoris amb violència a Barcelona. Després de diversos delictes comesos durant el mes de setembre, el jutge n'ha decretat la seva entrada a presó.En les seves últimes accions, l'home va sostreure 3.600 euros en metàl·lic i joies per valor de més de 18.000 euros. Tal com es mostra al vídeo, l'infractor intimidava les seves víctimes quan retiraven efectius dels caixers automàtics i aconseguia que li entreguessin els diners.

