Interior insisteix a «preservar» el dret de manifestació si inhabiliten Torra però complint mesures de seguretat

El dret a manifestar-se s'ha de preservar però complint les mesures de seguretat. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, s'ha referit amb aquestes paraules a les hipotètiques mobilitzacions ciutadanes en cas que el president Quim Torra sigui inhabilitat en els pròxims dies. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha apuntat als actes de la Diada com a exemple.En aquest sentit, ha remarcat que el dret de manifestació "no es pot impedir de forma arbitrària" per part de l'administració, i que les normatives i condicions de les convocatòries seran analitzats i "passaran el conducte de sempre" per part d'Interior.Per això, ha recordat que "si no es compleixen aquestes mesures, no es podrà fer o s'haurà d'aixecar acta". Per evitar-ho ha apel·lat a una "feina preventiva" de la policia catalana per garantir que es compleixi la distància de seguretat i l'obligatorietat d'usar mascareta, entra d'altres.

