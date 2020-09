El Govern manifesta el seu «compromís» amb la candidatura de Barcelona als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha traslladat el seu compromís al president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, amb la candidatura de Barcelona per acollir els Jocs Olímpics d'Hivern el 2030.En una carta adreçada a Blanco, Torra ha manifestat "el suport i el compromís" del Govern amb la candidatura, el qual és imprescindible perquè el COE pugui formalitzar la candidatura davant del COI, a l’espera de comptar també amb el suport formal del govern espanyol i de l’Aragó.Després de més de 3 anys treballant en l’elaboració de dossiers tècnics avalats pel propi COI, el Govern assegura que no s'ha de "demorar" la formalització de la candidatura per tenir opcions de guanyar la nominació pels Jocs de l’any 2030.

Carta Del President Torra Al President Del COE by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor