La llet és bona per curar els refredats?

Un estudi de l'Hospital de Lister, al Regne Unit, ha trobat la resposta definitiva al mite que assegura que el consum de llet és negatiu per a l'organisme quan es pateix un refredat. El procés està recollit a la publicació especialitzada Laryngoscope i aporta proves solvents per resoldre la vox populi.



108 persones amb mucositat abundant van deixar de consumir qualsevol làctic: ni llet, ni iogurts, ni formatge. Tres dies després, la meitat dels participants va consumir un got de llet de vaca, i l'altra va fer el mateix amb la llet de soja. Els que van beure llet de vaca van seguir mostrant símptomes del refredat, i els que no, van veure'ls amainar considerablement.

Tot i això, els experts recorden que els làctics s'haurien de deixar de prendre només per un temps limitat a causa dels nombrosos beneficis que aporten a l'organisme, sobretot en el cas dels més menuts. A més, un cop recuperats, el seu consum no augmenta les possibilitats de refredar-se.

