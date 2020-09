VÍDEO Llevaneus i cadenes en la primera nevada de la tardor al Pirineu

Una nevada primerenca ha portat temps d'hivern a les zones més elevades del Pallars Sobirà i la Vall d'Aran quan encara no fa ni una setmana que ha començat la tardor. La neu ja es va deixar veure aquest divendres a primera hora, i tot i que va començar a fer-ho en cotes relativament altes, la baixada de la temperatura la va portar fins als 1.600 metres.Tot plegat va obligar les màquines llevaneu a sortir, que van treballar per netejar la calçada de la C-28, al Port de la Bonaigua, on encara aquest dissabte al matí feien falta cadenes per circular-hi. A més, el fort vent que bufa a la zona dificulta les tasques de neteja. En aquest enllaç pots consultar les incidències viàries en temps real.La nevada ha deixat un paisatge plenament hivernal al mes de setembre a l'extrem occidental del Pirineu català. Si bé el gruix de neu acumulat no és molt destacat i amb prou feines supera els cinc centímetres, les màquines llevaneu treballen per netejar la via d'accés al Port de la Bonaigua perquè el vent l'escampa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor