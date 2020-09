El govern espanyol augmenta la pressió sobre Madrid però no intervé

Moncloa afegeix pressió sobre el govern de Madrid perquè revisi les seves mesures per controlar l'expansió del coronavirus. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha emplaçat, una vegada més, al govern d'Isabel Díaz Ayuso a prendre el control de la pandèmia a la capital, descartant intervenir-hi. "Ens preocupa molt la situació de Madrid, està en una situació de risc per als seus habitants i per a la resta de comunitats autònomes", ha assegurat el ministre durant una compareixença aquest dissabte matí.



Després de la ruptura escenificada ahir entre el govern espanyol i el de la Comunitat de Madrid, en què el govern autonòmic (en mans del PP) va ignorar les recomanacions del ministeri de confiar la ciutat, Illa ha volgut insistir que es tracta d'una "batalla epidemiològica i no ideològica". En un intent per baixar la tensió, ha recordat que la petició es fa des de la "cordialitat", però que no per això deixaran de ser francs respecte a les mesures que cal prendre.

Més enllà d'enviar un missatge al govern d'Ayuso perquè actuï ja, Illa ha instat a la resta de comunitats a continuar treballant per controlar l'expansió del virus i "doblegar la corba". En aquest sentit també ha reconegut que li preocupa la situació de Catalunya, on aquest dissabte el risc de rebrot ha tornat a augmentar.Poc abans de la compareixença del ministre de Sanitat, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat a l'executiu espanyol prendre "les decisions necessàries" en relació amb la situació de Madrid. En una piulada al seu compte de Twitter, Torra ha avisat que el mes de març es va ignorar la seva petició de confinar la capital estatal i els va sortir "car"."El 15 de març vaig demanar tancar Madrid i Catalunya. No es va fer i vam pagar un preu molt car", ha insistit Torra.Divendres govern espanyol va reclamar a la Comunitat de Madrid que estengués les mesures restrictives per frenar l'avanç del coronavirus a tota la ciutat de Madrid i a tots els municipis amb més de 500 casos per cada 100.000 habitants . Tot i això, el govern que d'Ayuso va evitar confinar la capital espanyola i només va ampliar les restriccions a les vuit zones sanitàries amb més incidència del virus.