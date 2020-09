Intervingudes 8.244 restes paleontològiques espoliades en diversos jaciments els darrers 25 anys. Els danys materials ocasionats sumen 140.000 € https://t.co/M9Mvz5VRue pic.twitter.com/yrWXKfH0aT — Mossos (@mossos) September 26, 2020

Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.244 restes paleontològiques espoliades en diversos jaciments durant els darrers 25 anys. El valor del material recuperat ascendeix als 140.000 euros.Tal com mostra un vídeo compartit per la policia catalana a Twitter, les peces es trobaven en un domicili particular. Entre aquestes, segons destaca el cos, s'han recuperat quatre espècies de cranc. El responsable dels fets ha quedat investigat.

