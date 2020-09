Sense acord a Acciona i el comitè crida a bloquejar dilluns la fàbrica de Nissan a la Zona Franca

La negociació definitiva entre Acciona i la plantilla als serveis Territorials del Departament de Treball ha acabat de matinada i sense acord per determinar el futur de la principal subcontractada de Nissan i dels seus 500 treballadors."El període de consultes ha acabat sense resultats i no hi ha cap altre camí que anar per la via judicial i començar una guerra social", ha informat el comitè d'empresa d'Acciona, que crida a paralitzar la fàbrica de Nissan a la Zona Franca a partir de les 05.00 hores del proper dilluns. "A aturar la fàbrica. No hi ha solucions, no hi ha produccions", han assegurat els representants dels treballadors, que acusen Acciona de "terrorisme empresarial" i de no importar-li deixar 500 famílies sense feina.

