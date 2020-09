Estem envoltats de delinqüents!

Per Anònim el 26 de setembre de 2020 a les 13:06 0 0

Delinqya eSSpanya surt de franc, tant si és per 3€, 3000€ o 3M€, ep! Sempre i quan no siguis català! Aleshores la llei s'aplica multiplicada per 3!