Torna a repuntar el risc de rebrot a Catalunya

El risc de rebrot torna a repuntar i suma tres punts més a Catalunya aquest dissabte, situant-se en 207,59, segons l'últim balanç de Salut. La velocitat de contagi (Rt) es manté igual, en l'1,21. En les últimes 24 hores s'han declarat 1.884 nous positius per coronavirus, elevant el total a 160.716. Aquest augment del risc de rebrot es produeix el mateix dia que entra en vigor la prohibició de les reunions de més de sis persones a tot el país com a mesura per intentar frenar l'expansió del virus.Pel que fa a les defuncions, aquest dissabte s'han notificat 9 nous traspassos, que eleven el total a 13.293 morts a Catalunya des de l'inici de la pandèmia. Els ingressats als hospitals baixen en 33 persones, i ara són 739, de les quals 137 estan a l'UCI, el mateix nombre que fa 24 hores.

