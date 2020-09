Òmnium demana al Grup d'Estats Contra la Corrupció que investigui el rei emèrit

Òmnium Cultural ha enviat un informe al Grup d'Estats Contra la Corrupció (GRECO) perquè iniciï una investigació internacional sobre el rei emèrit, Joan Carles I, en el marc de la reunió anual que l'entitat ha celebrat aquesta setmana a Estrasburg. Òmnium assegura que el fet que Espanya no investigui el Borbó emparant-se en la seva inviolabilitat és “contrari” al dret internacional i considera que la presumpta corrupció del monarca, tant prèvia com posterior a la seva abdicació el 2014, hauria de ser investigada judicialment. “Per dignitat democràtica i amb el conjunt de la ciutadania, és moment de destapar tota la corrupció i els draps bruts dels Borbons”, ha declarat el vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri.El número dos de l'entitat també ha considerat que el Consell d’Europa “no pot ser còmplice” d’un Estat espanyol que “segueix blanquejant i encobrint les vergonyes d’una monarquia corrupta i repressora”.En l’informe, Òmnium insisteix que la inviolabilitat afecta els actes del monarca emmarcats dins la funció pública, però “en cap cas” els de l'esfera privada “i en benefici propi".Òmnium també demana al GRECO que en una propera ronda d’avaluacions sobre la corrupció dels estats del Consell d’Europa analitzi “com s’evita i es persegueix aquesta corrupció en l’exercici de les funcions representatives dels Estats i en les seves relacions internacionals”. Això, conclou, permetria analitzar casos com el de la suposada corrupció del rei emèrit, que també s’està investigant a Suïssa, i sobre la qual hi ha pendent d’admissió una querella criminal al Tribunal Suprem.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor