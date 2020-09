Tous obre les portes de l'empresa a través de la veu de la família al documental «Oso»

El Festival de Sant Sebastià acull aquest divendres l'estrena del documental Oso, una producció dirigida per Amanda Sans, i que narra la història de la marca de joieria Tous. El documental coincideix amb el centenari de la firma i, per això, la família ha obert en primícia les portes de l'empresa.La directora del llargmetratge relata a l'ACN que la història té "moltes capes" i assegura que ha estat un "viatge al·lucinant perquè hi ha una riquesa narrativa brutal". Un dels aspectes que aborda el documental és el símbol de l'os: "m'interessava moltíssim analitzar el fet que una icona generi tanta emoció", destaca Sans, que afegeix que "l'os et pot agradar o no, però és indiscutible que és una icona i per això està al Museu del Disseny".Els cent anys de vida de l'empresa Tous són el punt de partida del llargmetratge de no-ficció Oso, produït per Globomedia (The Mediapro Studio) i dirigit per Amanda Sans Pantling (directora d'altres produccions com Frágiles o Songs of Redemption). El documental s'estrena aquest divendres al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià i narra la història de Tous des dels seus inicis, quan el pare de Salvador Tous es va iniciar com a aprenent de rellotger, fins a l'actualitat.La producció narra els èxits i controvèrsies de l'empresa, així com diverses fites que han aconseguit com el naixement de la "joieria democràtica". La directora del documental explica que, a banda de la part històrica, també "és un retrat del Tous d'ara, una empresa que està a 54 països". "Tous va canviar l'status quo en el món de la joieria. Trenquen amb un model que estava quedant obsolet i incorporen una joieria accessible per a tothom, especialment per a la dona", relata Sans.L'any 1985 Rosa Oriol, la matriarca de la família Tous, va tornar de Milà amb un osset de peluix que va inspirar la creació del que avui dia és una icona de la joieria. Des de llavors, Tous ha venut més de 50 milions d'ossos arreu del món i es tracta d'una figura estimada i odiada a parts iguals. La directora de la producció explica que li "interessava molt l'emoció tan marcada que genera l'os". "Sóc de la generació que va viure l'oclusió de l'os a Barcelona. De cop i volta totes les noies portaven l'osset i molt aviat va començar el furor, però també l'odi", relata Sans, que creu que "ara mateix estem en un punt que és irrellevant que t'agradi o no l'osset, ja que és indiscutible que s'ha convertit en una icona pop".Per primer cop, les quatre filles de Salvador Tous i Rosa Oriol –Rosa, Alba, Laura i Marta- prenen la paraula i són el fil conductor del documental. A més, però, una vintena de personalitats del món del disseny, la moda, la premsa o l'art disseccionen les claus de l'èxit de la marca. Oso també compta amb la veu de figures destacades en la història de la marca i l'os, com el mestre joier Carles Duart o els dissenyadors Javier Marical, Oscar Guayabero i Fernando Guitiérrez.Oso també inclou moments del dia a dia en família, com un menjar íntim o un visionat de vídeos familiars, així com també reunions de treball on s'analitza el moment actual de la seva expansió internacional. Durant la filmació, la família es troba en la cruïlla de continuar o no amb la seva expansió en els mercats asiàtics i en la preparació per introduir la quarta generació a l'empresa familiar.La vicepresidenta corporativa de Tous, Rosa Tous, creu que a través del documental la família es deixa "conèixer una mica més". "No només a nosaltres, sinó a tot allò que envolta la nostra família i la nostra empresa", explica Tous, que assegura que "no es tracta només del somni d'una família, sinó de tothom que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta història". En aquest sentit, assegura que el llargmetratge és "la història de persones, de passió, d'ofici i d'una família".Entre els reptes que té la firma en el futur i que també s'apunten al documental és el de l'entrada de la quarta generació a l'empresa. Tous ha explicat que "estan a punt i amb moltes ganes i aviat podrem veure resultats". "Sempre hem tingut en compte que aquest és un llegat que tenim dels nostres avis i pares i que es traspassarà a la següent generació", ja que "la nostra idea és construir per perdurar", relata Tous.La Covid-19 també ha tingut impacte en el si de la companyia i Tous assegura que "ens ha fet aturar i reflexionar sobre el futur de la firma". "Hem pogut fer un exercici retrospectiu i posar en valor els punts més importants que hem anat creant al llarg de la història", relata la vicepresidenta corporativa. En aquest sentit, ha dit que el seu objectiu immediat és "reforçar molt els països on ja estem, països que en alguns casos estan patint i on encara tenim algunes botigues tancades".

