Una prova detecta la infecció de coronavirus abans dels símptomes

Un equip de científics del Centre Mèdic de la Universitat de Duke (Duke Health), als Estats Units, ha identificat biomarcadors que identifiquen amb precisió nombroses infeccions virals en les etapes clíniques de la malaltia, fet que condueix a una nova forma potencial d'orientar el tractament, les decisions de quarantena i altres intervencions clíniques i de salut pública en l'entorn de les malalties infeccioses endèmiques i pandèmiques.Aquesta prova de sang utilitza un assaig d'expressió genètica per predir correctament nou infeccions virals respiratòries diferents, que inclouen grip, enterovirus, adenovirus i coronavirus que causen refredats comuns. Mostra que els gens del cos responen a un patogen abans que apareguin els símptomes."Si bé el nostre estudi es va realitzar abans de la pandèmia de la Covid-19, les nostres dades mostren que aquests biomarcadors d'infecció viral són presents i detectables abans que es desenvolupi la malaltia clínica i, per tant, podrien formar la base d'enfocaments nous per a la identificació primerenca i el maneig de brots virals emergents i pandèmies", apunta Micah McClain, professor associat al Departament de Medicina de Duke i autor principal de l'estudi que es va publicar en línia a The Lancet Infectious Diseases'.McClain assenyala que s'estan realitzant estudis addicionals per determinar l'efectivitat dels marcadors genòmics en la detecció del SARS-CoV-2, la branca del coronavirus que causa la Covid-19. Els resultats preliminars d'aquests estudis s'han publicat en un lloc web públic i les dades es troben actualment en revisió.

