VÍDEO La crítica del ministre Campo després del «Visca el Rei»: «S'han passat tres muntanyes»

El ministro de Justicia dice que no reconoce su voz en la frase "se han pasado tres vueltas", captada por un micrófono abierto tras las vivas al Rey al término del acto de entrega de despachos a los jueces https://t.co/PvydSnoMXF pic.twitter.com/VBn3gj3hVX — Europa Press (@europapress) September 25, 2020

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha estat enxampat dient la frase "s'han passat tres muntanyes" per un micròfon obert tot just acabar l'acte de lliurament de despatxos als jutges celebrat aquest divendres a Barcelona, ​​i concretament després del crit de "Visca el Rei" que s'ha fet per tancar-lo. que diversos mitjans li han atribuït, han assenyalat a Europa Press fonts ministerials.La frase s'ha pogut sentir un cop Lesmes ha donat per conclòs l'acte, que ha tingut com a colofó ​​un sonor 'Visca el Rei' que ha estat proposat amb l'objectiu de ser corejat "amb tota moderació i també amb tota convicció" pel vocal de CGPJ designat a proposta del PP, José Antonio Ballestero. Amb tot, el ministre assegura que no reconeix la seva veu en la frase.En aquest moment tots els integrants de la taula presidencial, on a part de Campo i Lesmes hi havia la fiscal general de l'Estat, Dolors Delgado, el director de l'Escola Judicial i el secretari general de l'Consell, s'estaven aixecant de la taula. I ha estat en un moment en què Campos i Lesmes s'acostaven l'un a l'altre amb la mascareta posada quan s'ha sentit l'expressió.

